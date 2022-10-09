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22 минуты назад

Пентагон объяснил появление самолета-разведчика после взрыва на «СП-2»

News.ru

Самолет-разведчик военно-морских сил США находился над местом повреждения газопроводов «Северный поток-2» после ЧП, заявили представители командования ВМС США по Европе и Африке, передает РИА Новости. Вылетевший из Исландии P-8A Poseidon, согласно полетным данным, находился над Северным морем, когда сейсмологи зафиксировали взрыв на трубопроводе.

Пентагон объяснил появление самолета после взрыва на «СП-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самолет P-8A Poseidon, показанный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов «Северный поток», — сказали в командовании ВМС США.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

В американском ведомстве добавили, что самолеты Шестого флота Соединенных Штатов часто совершают вылеты с баз союзников «для повышения эффективности».

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