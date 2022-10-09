Маск заявил об угрозе скорой ядерной войны

«Возможность ядерной войны стремительно растет», - написал Маск в Twitter. Так он ответил пользователю, который размышлял о шансах глобальной ядерной войны.
Илон Маск 3 сентября опубликовал в соцсетях мирный план, который должен положить конец украинскому кризису.
Он заявил, что Крым должен принадлежать России, а Украина - обеспечить водоснабжение полуострова. По его словам, передача полуострова Украине была ошибкой Хрущева. Попытка Киева вторгнуться на российский полуостров повлечет за собой много жертв и может спровоцировать ядерный удар.
Миллиардер также выступил за нейтральный статус Украины.
Более половины пользователей Twitter положительно восприняли мирную инициативу Маска.
Ранее политолог рассказал, что заявления Маск отражают настроения в американском обществе, и подобные инициативы будут звучать все чаще.