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20 минут назад

Маск заявил об угрозе скорой ядерной войны

Елена Прошина

«Возможность ядерной войны стремительно растет», - написал Маск в Twitter. Так он ответил пользователю, который размышлял о шансах глобальной ядерной войны.

Маск заявил об угрозе скорой ядерной войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Илон Маск 3 сентября опубликовал в соцсетях мирный план, который должен положить конец украинскому кризису.

Он заявил, что Крым должен принадлежать России, а Украина - обеспечить водоснабжение полуострова. По его словам, передача полуострова Украине была ошибкой Хрущева. Попытка Киева вторгнуться на российский полуостров повлечет за собой много жертв и может спровоцировать ядерный удар.

Миллиардер также выступил за нейтральный статус Украины.

Маск сделал новое заявление по Украине

Более половины пользователей Twitter положительно восприняли мирную инициативу Маска.

Ранее политолог рассказал, что заявления Маск отражают настроения в американском обществе, и подобные инициативы будут звучать все чаще.

Армия,Илон Маск,
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