Маск заявил об угрозе скорой ядерной войны

«Возможность ядерной войны стремительно растет», - написал Маск в Twitter. Так он ответил пользователю, который размышлял о шансах глобальной ядерной войны.

Он заявил, что Крым должен принадлежать России, а Украина - обеспечить водоснабжение полуострова. По его словам, передача полуострова Украине была ошибкой Хрущева. Попытка Киева вторгнуться на российский полуостров повлечет за собой много жертв и может спровоцировать ядерный удар.