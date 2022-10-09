В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
36 минут назад

В Госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники

Илья Родин

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил выдавать ватники мобилизованным военнослужащим. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Андрей Колесник пояснил, что современная форма «превращается в стекло на морозе». Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, ранее воевали в ватниках, проложенных, прошитых. Они были достаточно удобными.

По его мнению, с учетом того, что скоро начнется зимний период, мобилизованным следует выдать ватники.

«Пусть попробуют, что такое ватники», - предложил политик.

Ранее Колесник призвал проверить армейские склады с амуницией. Он пояснил, что специальные комиссии должны будут провести учет всего снаряжения и выяснить, где оно в настоящее время находится.

Армия,Украина,Крымский мост ЧП,Андрей Колесник,Госдума,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители