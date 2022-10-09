В Госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил выдавать ватники мобилизованным военнослужащим. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

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Андрей Колесник пояснил, что современная форма «превращается в стекло на морозе». Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, ранее воевали в ватниках, проложенных, прошитых. Они были достаточно удобными.

По его мнению, с учетом того, что скоро начнется зимний период, мобилизованным следует выдать ватники.

«Пусть попробуют, что такое ватники», - предложил политик.