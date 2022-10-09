В Госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил выдавать ватники мобилизованным военнослужащим. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».
Андрей Колесник пояснил, что современная форма «превращается в стекло на морозе». Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, ранее воевали в ватниках, проложенных, прошитых. Они были достаточно удобными.
По его мнению, с учетом того, что скоро начнется зимний период, мобилизованным следует выдать ватники.
«Пусть попробуют, что такое ватники», - предложил политик.
Ранее Колесник призвал проверить армейские склады с амуницией. Он пояснил, что специальные комиссии должны будут провести учет всего снаряжения и выяснить, где оно в настоящее время находится.