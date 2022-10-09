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28 минут назад

Илон Маск: вероятность ядерной войны стремительно растет

Газета.Ru

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что риски ядерного конфликта возрастают. Об этом он написал в своем Twitter.

Маск опубликовал пост о риске ядерной войны
Фото: Tesla Daily/YouTubeTesla Daily/YouTube

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», — заявил Маск в ответ одному из пользователей соцсети, который размышлял о шансах неминуемой глобальной ядерной войны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят никаких признаков готовности Российской Федерации к использованию ядерного оружия.

Маск сделал новое заявление по Украине

До этого замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что Российская Федерация зафиксировала признаки повышения активности ядерных сил в западных странах.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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