Маск опубликовал пост о риске ядерной войны

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что риски ядерного конфликта возрастают. Об этом он написал в своем Twitter.

Фото: Tesla Daily/YouTube Tesla Daily/YouTube

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», — заявил Маск в ответ одному из пользователей соцсети, который размышлял о шансах неминуемой глобальной ядерной войны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят никаких признаков готовности Российской Федерации к использованию ядерного оружия.

До этого замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что Российская Федерация зафиксировала признаки повышения активности ядерных сил в западных странах.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.