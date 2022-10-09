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22 минуты назад

ТАСС: не менее четырех взрывов прогремели в Херсоне, предположительно работает система ПВО

Газета.Ru

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, предположительно, запустили не менее четырех ракет в небо над Херсоном. Об этом сообщаетТАСС.

В Херсоне прогремели четыре взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам корреспондента агентства, в небе над городом не видны следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что атака украинской армии на Херсонском направлении захлебнулась.

Он отметил, что «вся армада нацистов» «захлебнулась» в атаке.

По его словам, на этом участке боевых действий «без изменений», союзные войска сдерживают ВСУ.

5 октября Стремоусов сообщил, что продвижение ВСУ на Херсонском направлении остановилось. По его словам, украинской армии удалось продвинуться только ценой больших потерь.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
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