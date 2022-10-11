ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:30 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. 05:32 - н.п. Орловка – г. Донецк (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
Снаряды 155 мм калибра используются в вооружении НАТО. Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенный пункт Рубежное из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Обстрел произошел в 1:30 ночи, информация по повреждениям и пострадавшим уточняется, отметили в представительстве.