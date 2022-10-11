ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.