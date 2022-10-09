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18 минут назад

Минобороны: ВКС РФ нанесли удары по наемникам на острове Хортица

News.ru

Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по пунктам дислокации иностранных наемников войскового соединения «Иностранный легион» на острове Хортица, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он уточнил, что под удар также попала бригада спецназначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.

Минобороны: ВКС РФ нанесли удары по наемникам на острове Хортица
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье, — сообщил Конашенков.

Представитель ведомства добавил, что на Николаево-Криворожском направлении ВСУ понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, из-за чего вражеские силы не предприняли попытки контрнаступления.

По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности, — отметили в ведомстве.

Конашенков также сообщил, что ВС России в результате ударов по колонне ВСУ в районе Новой Каменки Херсонской области сорвали попытку сосредоточения бойцов ВСУ. Он добавил, что удары также были нанесены по пяти колоннам украинских военных, боевой технике и артиллерии на огневых позициях в районах населенных пунктов Черновое, Нововоскресенское и Петропавловка под Херсоном.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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