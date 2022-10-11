Российские военные уничтожили склад боеприпасов со снарядами к HIMARS в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским РСЗО HIMARS в районе села Предтечино в ДНР.

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По словам представителя Минобороны, ВС РФ также уничтожили две базы хранения топлива для военной техники ВСУ в Днепропетровской области.

Также Конашенков заявил об уничтожении пяти складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск «Приморье» в районе Николаева.

9 октября сообщалось, что в результате удара ВКС России в районе Березнеговатого был уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины, в котором хранилось более двухсот ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Ураган».