Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ в районе Первомайского

Подразделения 100-й гвардейской бригады взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе села Первомайское, рассказала Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
«Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского», - отметили в пресс-службе.
К информационной заметке НМ ДНР добавила видео. На снятых дроном кадрах представлены артобстрел позиций украинских военнослужащих и последующие боевые действия.
Ранее пресс-служба опубликовала видео наступления подразделений 11-го полка и батальона «Сомали» в районе Первомайского.