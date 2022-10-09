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39 минут назад

Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ в районе Первомайского

Илья Родин

Подразделения 100-й гвардейской бригады взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе села Первомайское, рассказала Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ в районе Первомайского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского», - отметили в пресс-службе.

К информационной заметке НМ ДНР добавила видео. На снятых дроном кадрах представлены артобстрел позиций украинских военнослужащих и последующие боевые действия.

Ранее пресс-служба опубликовала видео наступления подразделений 11-го полка и батальона «Сомали» в районе Первомайского.

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