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38 минут назад

В Херсонской области оценили шансы ВСУ на контрнаступление

Илья Родин

Атаки украинских военных разбились о линию обороны союзных войск в Херсонской области, заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. Об этом пишет ТАСС.

Стремоусов подчеркнул, что ВСУ «остановились, уперлись в линию обороны». По его мнению, у них нет ни малейшей возможности пройти дальше.

Политик уточнил, что атаки украинских военнослужащих фактически захлебнулись. В итоге, на херсонском направлении положение осталось без каких-либо существенных изменений.

Стало известно о тяжелых боях под Красным Лиманом

Ранее Стремоусов сообщал, что в регионе наблюдалось продвижение ВСУ на определенных участках, но оно было остановлено.

Армия,Видео,Кирилл Стремоусов,
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