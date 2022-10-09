Атаки украинских военных разбились о линию обороны союзных войск в Херсонской области, заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. Об этом пишет ТАСС.

Стремоусов подчеркнул, что ВСУ «остановились, уперлись в линию обороны». По его мнению, у них нет ни малейшей возможности пройти дальше.

Политик уточнил, что атаки украинских военнослужащих фактически захлебнулись. В итоге, на херсонском направлении положение осталось без каких-либо существенных изменений.