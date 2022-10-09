Киргизия отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Киргизия отказалась проводить на своей территории военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2022». Такое решение приняло Министерство обороны Киргизии, сообщает агентство 24.kg.
Причины отмены не уточняются.
Планировалось, что командно-штабные учения пройдут с 10 по 14 октября на базе центра «Эдельвейс». Участвовать должны были миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
Учения ОДКБ «Нерушимое братство» проводятся с 2012 года.
В сентябре на границе Киргизии и Таджикистана начался вооруженный конфликт. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Историки считают, что причина вражды лежит «в невозможности провести делимитацию в сжатые сроки».