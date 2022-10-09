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9 минут назад

Киргизия отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Майк Габриелян

Киргизия отказалась проводить на своей территории военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2022». Такое решение приняло Министерство обороны Киргизии, сообщает агентство 24.kg.

Киргизия отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории
Фото: ТАССТАСС

Причины отмены не уточняются.

Планировалось, что командно-штабные учения пройдут с 10 по 14 октября на базе центра «Эдельвейс». Участвовать должны были миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» проводятся с 2012 года.

В Армении решили подумать о выходе из ОДКБ

В сентябре на границе Киргизии и Таджикистана начался вооруженный конфликт. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Историки считают, что причина вражды лежит «в невозможности провести делимитацию в сжатые сроки».

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