Киргизия отменила учения ОДКБ на своей территории

Министерство обороны Киргизии отменило проведение на территории страны командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2022". Об этом в воскресенье сообщило киргизское агентство 24.kg.

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По его данным, проведение учений планировалось с 10 по 14 октября на базе центра "Эдельвейс". Причины отмены не уточняются.