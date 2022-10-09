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1 час назад

Киргизия отменила учения ОДКБ "Нерушимое братство" на своей территории

ТАССиещё 1

Министерство обороны Киргизии отменило проведение на территории страны командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2022". Об этом в воскресенье сообщило киргизское агентство 24.kg.

Киргизия отменила учения ОДКБ на своей территории
Фото: ТАССТАСС

По его данным, проведение учений планировалось с 10 по 14 октября на базе центра "Эдельвейс". Причины отмены не уточняются.

В Армении решили подумать о выходе из ОДКБ

К участию в учениях должны были привлечь миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство" проводятся с 2012 года.

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