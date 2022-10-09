ФРГ анонсировала поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и танков

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт анонсировала поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.
Об этом сообщает CNN.
«Мы живём в серьёзные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО — одна из таких сфер, где необходимо действовать», — заявила Ламбрехт.
Она призвала НАТО работать над укреплением обороны и анонсировала новые поставки оружия Киеву.
В конце сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.
Позднее Шольц заявил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины.