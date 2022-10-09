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17 минут назад

CNN: власти Германии анонсировали поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков

RT на русском

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт анонсировала поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

ФРГ анонсировала поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и танков
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Об этом сообщает CNN.

«Мы живём в серьёзные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО — одна из таких сфер, где необходимо действовать», — заявила Ламбрехт.

Она призвала НАТО работать над укреплением обороны и анонсировала новые поставки оружия Киеву.

В конце сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

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Позднее Шольц заявил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины.

Армия,Кристина Ламбрехт,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,НАТО,
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