Стало известно о тяжелых боях под Красным Лиманом

«Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале сообщили о тяжелых боях на юго-восточной окраине Красного Лимана. По их словам, несмотря на огромные потери, Вооруженные силы Украины продолжают попытки штурма.

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Отмечается, что две бронегруппы украинских военных начали наступление со стороны Брусина и Диброва. Бойцы российской группировки «О» («Отважные») после трех часов боя уничтожили одну из них, вторая отступила в сторону Щурова.

Сообщается, что после этого ВСУ подтянули резервы и предприняли вторую попытку штурма пятью бронегруппами. Российские силы ответили ударами из РСЗО «Град» и остановили наступление.