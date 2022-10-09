В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
22 минуты назад

Стало известно о тяжелых боях под Красным Лиманом

Lenta.ru

«Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале сообщили о тяжелых боях на юго-восточной окраине Красного Лимана. По их словам, несмотря на огромные потери, Вооруженные силы Украины продолжают попытки штурма.

Стало известно о тяжелых боях под Красным Лиманом
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что две бронегруппы украинских военных начали наступление со стороны Брусина и Диброва. Бойцы российской группировки «О» («Отважные») после трех часов боя уничтожили одну из них, вторая отступила в сторону Щурова.

Сообщается, что после этого ВСУ подтянули резервы и предприняли вторую попытку штурма пятью бронегруппами. Российские силы ответили ударами из РСЗО «Град» и остановили наступление.

Трамп сделал заявление по конфликту на Украине

Ранее корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что первые подразделения призванных в рамках частичной мобилизации россиян приступили к укреплению обороны на краснолиманском направлении.

Армия,Игорь Жданов,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители