Российская ракета «Сармат» восхитила китайцев

При проектировании российской ракеты «Сармат» прежде всего учитывалась дальность её полета, так как на протяжении последних десятилетий самая большая опасность для Москвы исходила от западных стран, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на издание Baijiahao.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

Как сказано в статье, существует два вида данной ракеты. Одна из них предназначена для сдерживания Европы и имеет дальность полета до 9 тысяч км. Второй вид предназначен для материковой части США, с дальностью полета до 16 тысяч км.

Из-за большого веса «Сармат» имеет двигатель на жидком горючем. В моторе используется технология жидкостных движков большой тяги, которая ценится во всем мире. Даже США приобретали у России модификацию РД-181М.