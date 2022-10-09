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15 минут назад

Российская ракета «Сармат» восхитила китайцев

Елена Прошина

При проектировании российской ракеты «Сармат» прежде всего учитывалась дальность её полета, так как на протяжении последних десятилетий самая большая опасность для Москвы исходила от западных стран, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на издание Baijiahao.

Российская ракета «Сармат» восхитила китайцев
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

Как сказано в статье, существует два вида данной ракеты. Одна из них предназначена для сдерживания Европы и имеет дальность полета до 9 тысяч км. Второй вид предназначен для материковой части США, с дальностью полета до 16 тысяч км.

Из-за большого веса «Сармат» имеет двигатель на жидком горючем. В моторе используется технология жидкостных движков большой тяги, которая ценится во всем мире. Даже США приобретали у России модификацию РД-181М.

В Советском Союзе в 70-х годах фактически велась разработка комплекса активной обороны шахтовых пусковых конструкций МБР «Мозырь», который состоял из почти 100 устройств-перехватчиков калибра 30 мм. В случае обнаружения снаряда врага он мог за несколько секунд пустить десятки тысяч небольших противоракет в направлении постороннего объекта. Как считают аналитики, разработка «Сармата» приведет к возрождению комплекса «Мозырь».

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