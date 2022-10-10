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1 час назад

Иран начал учения "Пророк Мухаммед" в Персидском заливе

Газета.Ruиещё 1

Корпус стражей исламской революции (КСИР) начала совместные военно-морские учения «Пророк Мухаммед» с пограничной службой и армией Ирана. Об этом сообщает информагентство Fars.

Иран начал учения "Пророк Мухаммед" в Персидском заливе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам представителя КСИР полковника Ядоллы Шарафи, учения направлены на повышение возможностей пограничных войск и слаживание с КСИР и армией против «иностранной агрессии» на морском побережье.

Учениям предшествовал парад кораблей КСИР в водех Персидского залива, который был посвящен памяти бывшего командующего ВМС КСИР Надера Махдави, погибшего в 1987 году в бою с американскими войсками.

Ранее МИД Франции призвал находящихся в Иране граждан как можно быстрее покинуть страну.

В министерстве утверждают, что находящиеся в Иране граждане Франции подвергаются рискам ареста и несправедливого судебного разбирательства.

В МИД Франции предупредили, что возможности французского посольства в Тегеране обеспечить консульскую защиту задержанным или арестованным в Иране гражданам очень ограничены.

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитной части вооруженных сил Ирана, заявило о готовности наносить удары по территории Ирака по базам антииранских группировок.

При этом Иран оставил за собой право выбирать необходимые цели и средства для уничтожения сепаратистов на территории Ирака.

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