Иран начал учения "Пророк Мухаммед" в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) начала совместные военно-морские учения «Пророк Мухаммед» с пограничной службой и армией Ирана. Об этом сообщает информагентство Fars.

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По словам представителя КСИР полковника Ядоллы Шарафи, учения направлены на повышение возможностей пограничных войск и слаживание с КСИР и армией против «иностранной агрессии» на морском побережье.

Учениям предшествовал парад кораблей КСИР в водех Персидского залива, который был посвящен памяти бывшего командующего ВМС КСИР Надера Махдави, погибшего в 1987 году в бою с американскими войсками.

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