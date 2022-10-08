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42 минуты назад

СМИ: турецкая военная база в Ираке подверглась ракетной атаке

ТАСС

Турецкая военная база, расположенная на севере Ирака в субботу была атакована тремя реактивными снарядами. Об этом сообщил иракский новостной портал Shafak News.

Турецкая военная база в Ираке подверглась ракетной атаке
Фото:  T.C. Millî Savunma Bakanlığı в Twitter T.C. Millî Savunma Bakanlığı в Twitter

По данным представителя местного управления безопасности, по турецкой базе Зликан, расположенной в районе Башика северо-восточнее города Мосул, было выпущено три ракеты. Указывается, что "две из них упали в непосредственной близости от лагеря турецких сил, третья - у подножия прилегающей к базе горы".

Отряды иракских сил безопасности приступили к операции по обнаружению места расположения пусковой установки и поимки преступников, осуществивших запуск снарядов по турецкому военному объекту.

Зликан, как и еще одна турецкая база вблизи населенного пункта Эль-Амадия в 15 км от границы с Турцией, периодически становятся целью различного рода атак. Нередко жертвами таких нападений становятся турецкие военнослужащие.

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