Турецкая военная база в Ираке подверглась ракетной атаке

Турецкая военная база, расположенная на севере Ирака в субботу была атакована тремя реактивными снарядами. Об этом сообщил иракский новостной портал Shafak News.

Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı в Twitter T.C. Millî Savunma Bakanlığı в Twitter

По данным представителя местного управления безопасности, по турецкой базе Зликан, расположенной в районе Башика северо-восточнее города Мосул, было выпущено три ракеты. Указывается, что "две из них упали в непосредственной близости от лагеря турецких сил, третья - у подножия прилегающей к базе горы".

Отряды иракских сил безопасности приступили к операции по обнаружению места расположения пусковой установки и поимки преступников, осуществивших запуск снарядов по турецкому военному объекту.