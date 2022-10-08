Кадыров: "Назначение Суровикина исправит ситуацию в зоне СВО"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале порадовался назначению генерала армии Сергея Суровикина на пост командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции (СВО).
По словам чиновника, он лично знает военного почти 15 лет и видит в нем настоящего генерала и воина, а также опытного, волевого и дальновидного командующего. Он подчеркнул, что приветствует и рад этому назначению.
«Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО», — написал глава региона.
Ранее Кадыров призвал к разжалованию генерал-полковника Александра Лапина, возложив на него ответственность за отвод союзных войск из города Красный Лиман.
8 октября Министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне военной специальной операции.