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28 минут назад

Кадыров: назначение Суровикина исправит ситуацию в зоне СВО

Газета.Ruиещё 1

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале порадовался назначению генерала армии Сергея Суровикина на пост командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции (СВО).

Кадыров: "Назначение Суровикина исправит ситуацию в зоне СВО"
Фото: МинобороныМинобороны

По словам чиновника, он лично знает военного почти 15 лет и видит в нем настоящего генерала и воина, а также опытного, волевого и дальновидного командующего. Он подчеркнул, что приветствует и рад этому назначению.

«Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО», — написал глава региона.

Ранее Кадыров призвал к разжалованию генерал-полковника Александра Лапина, возложив на него ответственность за отвод союзных войск из города Красный Лиман.

Шойгу назначил командующего войсками в районе спецоперации

8 октября Министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне военной специальной операции.

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