Литва предложила странам НАТО направить Украине все типы оружия

Государствам Североатлантического альянса следует направить украинским военным максимальное количество вооружений и военной техники, заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет РИА «Новости».
По оценке Ландсбергиса, Украина добилась определенных успехов, применяя оружие стандартов НАТО. Следовательно, ей необходимо предоставить широкую номенклатуру вооружений.
«Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно «все, что мы имеем», - подчеркнул дипломат.
При этом, пояснил Ландсбергис, необходимо отойти от прежней системы, когда лидеры заявляли, что готовы предоставить только «Джавелины», «Стингеры» или другие типы вооружений.
Он отметил также, что доводы о сложности современной техники более не актуальны, так же, как и слова о том, что ВВТ могут быть уничтожены или утеряны в ходе конфликта.