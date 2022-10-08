Литва предложила странам НАТО направить Украине все типы оружия

«Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно «все, что мы имеем», - подчеркнул дипломат.

При этом, пояснил Ландсбергис, необходимо отойти от прежней системы, когда лидеры заявляли, что готовы предоставить только «Джавелины», «Стингеры» или другие типы вооружений.

Он отметил также, что доводы о сложности современной техники более не актуальны, так же, как и слова о том, что ВВТ могут быть уничтожены или утеряны в ходе конфликта.