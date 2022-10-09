Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытавшиеся предпринять контрнаступление в Херсонской области, уперлись в линию обороны и не имеют шансов двигаться дальше, сообщил в воскресенье ТАСС замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.
"Все нормально, все нацисты уже остановились, уперлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких", - сказал Стремоусов.
В своем Telegram-канале он также сообщил, что "на херсонском направлении, как всегда, без изменений". "Армата нацистов и прочей шелухи сегодня опять захлебнулась", - добавил Стремоусов.