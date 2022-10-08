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31 минуту назад

В Минобороны заявили об отражении атак ВСУ на ряде направлений

Илья Родин

Атаки украинских военных отражены на криворожском, краснолиманском, запорожском, купянском и южнодонецком направлениях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны.

Стало известно об атаке ВСУ на запорожском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, на Купянском направлении было успешно отражено наступление двух усиленных батальонов. Российские войска уничтожили свыше 100 украинских солдат и офицеров, два танка, пять БМП.

На Краснолиманском направлении ВСУ при форсировании реки Жеребец потеряли три боевые машины пехоты, пять пикапов и порядка 20 военнослужащих.

Атака 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины была предотвращена на Южно-Донецком направлении. Противник недосчитался после боя свыше 90 бойцов, двух танков, восьми БМП.

Украину призвали срочно принять в НАТО

На Николаево-Криворожском направлении было сорвано масштабное наступление, предпринятое силами трех батальонных тактических групп, батальона танков, подразделений Нацгвардии Украины. ВСУ потеряли в общей сложности 240 бойцов, 12 танков, 14 БМП.

Кроме того, на Запорожском направлении был нанесен удар по расположению иностранных наемников. В результате удара высокоточным оружием ликвидировано 160 боевиков.

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