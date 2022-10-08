Шойгу назначил командующего войсками в районе спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции. О новом назначении сообщили в военном министерстве, передает РИА Новости.

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«Командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — заявили в Минобороны.

Суровикин с отличием окончил Военную академию Генштаба ВС РФ, герой России.

В 2013 году был назначен командующим восточного военного округа. В 2017 и 2019 годах командовал Группировкой войск Вооружённых сил России в Сирии

31 октября 2017 года Суровикин назначен на должность главнокомандующего ВКС России.