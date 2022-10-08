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34 минуты назад

МО РФ: Шойгу назначил генерала Суровикина командующим войсками в районе спецоперации

Газета.Ru

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне военной специальной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

Шойгу назначил командующего войсками в районе спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — сообщили в ведомстве.

С октября 2013 года Суровикин командовал войсками Восточного военного округа, а с ноября 2017 года являлся главнокомандующим ВКС России.

Генерал также принимал участие во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана. Он также командовал группировкой РФ в Сирии.

В ходе боевых действий на Украине Сергей Суровикин командовал Южной группировкой российских войск.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в России были мобилизованы около 200 тыс. резервистов, перед отправкой в зону СВО им предстоит боевое слаживание с действующими подразделениями, участвующими в спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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