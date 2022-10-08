Бойцы с передовой в ДНР обратились к мобилизованным россиянам

Бойцы третьей отдельной мотострелковой бригады, воюющие на передовой в Донецкой народной республике (ДНР), признались, что очень ждут помощи от мобилизованных россиян. Их цитирует РИА Новости.

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По словам опрошенного радиотелефониста, ВСУ стянули к линии фронта большие силы и пытаются наступать на всем ее протяжении, однако силы ДНР держат оборону.

«Сил пока хватает, но мы очень ждем подкрепления в виде мобилизованных. Это нам сейчас очень пригодится», — указал он.

Младший сержант и водитель БТР в беседе с РИА Новости рассказал, что противник имеет перевес в беспилотниках, которые используются для разведки и атак.