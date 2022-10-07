Маск раскритиковал FT за информацию о сбоях Starlink на Украине

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не стал комментировать сообщения о сбоях в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине. Он высказался у себя в Twitter-аккаунте лишь о статье Financial Times на эту тему.

Маск назвал материал газеты «плохим репортажем». По его словам, FT приводит неверные данные об оплате Украиной терминалов и услуг Starlink. В статье говорится, что страна оплатила все, но на самом деле внесла лишь «небольшой процент», большая часть расходов — 80 миллионов долларов — легла на SpaceX. К концу года данная сумма превысит 100 миллионов долларов, отметил Маск.

«Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация», — заключил бизнесмен.