Маск отказался комментировать проблемы со Starlink на Украине

Предприниматель Илон Маск не стал комментировать сообщения о сбоях в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине.
"Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация", - написал он в пятницу в Twitter.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила о проблемах с работой терминалов Starlink, которые еще весной были направлены компанией Маска SpaceX Киеву.
Предприниматель при этом назвал публикацию Financial Times плохой, потому что в ней не указывалось, что значительная часть расходов за поставленные Украине терминалы легла на SpaceX.