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27 минут назад

Маск не стал комментировать проблемы со Starlink на Украине

ТАСС

Предприниматель Илон Маск не стал комментировать сообщения о сбоях в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине.

Маск отказался комментировать проблемы со Starlink на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация", - написал он в пятницу в Twitter.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила о проблемах с работой терминалов Starlink, которые еще весной были направлены компанией Маска SpaceX Киеву.

В работе Starlink начались сбои в зоне СВО

Предприниматель при этом назвал публикацию Financial Times плохой, потому что в ней не указывалось, что значительная часть расходов за поставленные Украине терминалы легла на SpaceX.

Армия,Илон Маск,SpaceX,
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