Маск отказался комментировать проблемы со Starlink на Украине

Предприниматель Илон Маск не стал комментировать сообщения о сбоях в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине.

"Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация", - написал он в пятницу в Twitter.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила о проблемах с работой терминалов Starlink, которые еще весной были направлены компанией Маска SpaceX Киеву.