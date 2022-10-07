В США представят танк нового поколения AbramsX

Американская компания General Dynamics Land Systems представит демонстратор технологий AbramsX на ежегодной конференции Ассоциации армии США в октябре. Об этом сообщает 19FortyFive.

Фото: General Dynamics Land Systems / YouTub General Dynamics Land Systems / YouTub

Танк нового поколения отличается от серийных Abrams уменьшенным весом, который повышает мобильность и транспортабельность машины. Танк получил гибридную силовую установку, снижающую расход топлива на 50 процентов.

В компании отметили, что AbramsX с сокращенным экипажем и поддержкой искусственного интеллекта может стать «мостом» от модифицированных Abrams SEP (System Enhancement Package) v3 и v4 к новому танку.

В июле 19FortyFive писало, что модернизированный Abrams SEP v4 получит новый прицел с тепловизором третьего поколения и тактический планшет производства компании Leonardo DRS.