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26 минут назад

Франция вновь передаст Украине самоходки

Lenta.ru

Париж намерен продолжать поставки «оборонительного вооружения» Киеву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. По его словам, сейчас французское правительство обсуждает с Данией отправку очередной партии самоходных артиллерийских установок (САУ) «Цезарь».

Франция вновь передаст Украине самоходки
Фото: WikipediaWikipedia

«Мы намерены продолжить поддерживать Украину в сфере финансов, подготовки ее будущего восстановления и в военной сфере», — сказал Макрон.

Он также добавил, что Париж будет отправлять «оборонительное вооружение».

Президент поделился и о том, что Франция совместно с Данией продолжат работать над отправкой партии САУ «Цезарь» Украине.

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Ранее Макрон заявил, что страны Европейского союза должны усилить защиту объектов инфраструктуры после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Армия,Эммануэль Макрон,ЕС,
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