Франция вновь передаст Украине самоходки

Париж намерен продолжать поставки «оборонительного вооружения» Киеву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. По его словам, сейчас французское правительство обсуждает с Данией отправку очередной партии самоходных артиллерийских установок (САУ) «Цезарь».

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«Мы намерены продолжить поддерживать Украину в сфере финансов, подготовки ее будущего восстановления и в военной сфере», — сказал Макрон.

Он также добавил, что Париж будет отправлять «оборонительное вооружение».

Президент поделился и о том, что Франция совместно с Данией продолжат работать над отправкой партии САУ «Цезарь» Украине.