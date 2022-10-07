Иран прокомментировал поставку РФ вооружений для спецоперации

Тегеран не поставлял и не планирует поставлять России вооружения, которые она могла бы использовать в ходе спецоперации на территории Украины. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время телефонных переговоров с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, передает Tasnim.

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По его словам, Тегеран считает, что решение российско-украинского конфликта должно быть политическим, поэтому «никогда не отправлял и не отправит РФ какое-либо оружие, которая она могла бы использовать против Украины».

«Отправка вооружений любой из сторон только оттягивает мир», — отметил Абдоллахиан.