Иран прокомментировал поставку РФ вооружений для спецоперации

Тегеран не поставлял и не планирует поставлять России вооружения, которые она могла бы использовать в ходе спецоперации на территории Украины. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время телефонных переговоров с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, передает Tasnim.
По его словам, Тегеран считает, что решение российско-украинского конфликта должно быть политическим, поэтому «никогда не отправлял и не отправит РФ какое-либо оружие, которая она могла бы использовать против Украины».
«Отправка вооружений любой из сторон только оттягивает мир», — отметил Абдоллахиан.
Ранее The New York Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ сообщила, что Россия использует в спецоперации на Украине иранские беспилотники. Собеседник издания заявлял, что обломки одного из них были обнаружены на земле после контрнаступления на северо-востоке страны.