У авианосца HMS Prince of Wales нашли новую неисправность

Королевские военно-морские силы Великобритании обнаружили очередную неисправность у новейшего авианосца HMS Prince of Wales. Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя Королевского военно-морской флота Великобритании.

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По данным издания, причиной неисправности стала трещина в топливном шланге, ведущем к одному из генераторов. Из-за этого командованию пришлось отложить запланированный на утро переход авианосца в Шотландию. В настоящий момент он находится на военно-морской базе в Портсмуте. По словам собеседника издания, авианосец, вероятно, сможет отправиться в Шотландию около 22:00 по местному времени (00:00 мск 8 октября).

Источник газеты подчеркнул, что обнаруженная неисправность никак не связана с поломкой гребного винта, которая произошла в конце августа. Тогда авианосец, вышедший в направлении Соединенных Штатов для участия в совместных учениях, сломался у берегов Англии и вернулся на базу в Портсмуте на одном винте. По данным телеканала Sky News, после дополнительного обследования в Портсмуте авианосец должен был направиться в сухой док для ремонта. Самым вероятным местом ремонта Sky News назвал Росайт, где был построен корабль.