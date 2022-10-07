У авианосца HMS Prince of Wales нашли новую неисправность

Королевские военно-морские силы Великобритании обнаружили очередную неисправность у новейшего авианосца HMS Prince of Wales. Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя Королевского военно-морской флота Великобритании.
По данным издания, причиной неисправности стала трещина в топливном шланге, ведущем к одному из генераторов. Из-за этого командованию пришлось отложить запланированный на утро переход авианосца в Шотландию. В настоящий момент он находится на военно-морской базе в Портсмуте. По словам собеседника издания, авианосец, вероятно, сможет отправиться в Шотландию около 22:00 по местному времени (00:00 мск 8 октября).
Источник газеты подчеркнул, что обнаруженная неисправность никак не связана с поломкой гребного винта, которая произошла в конце августа. Тогда авианосец, вышедший в направлении Соединенных Штатов для участия в совместных учениях, сломался у берегов Англии и вернулся на базу в Портсмуте на одном винте. По данным телеканала Sky News, после дополнительного обследования в Портсмуте авианосец должен был направиться в сухой док для ремонта. Самым вероятным местом ремонта Sky News назвал Росайт, где был построен корабль.
HMS Prince of Wales был введен в эксплуатацию и официально передан в состав королевского флота в декабре 2019 года. Он рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также четыре вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей. В декабре 2020 года он выбыл из строя на несколько месяцев из-за произошедшего на его борту затопления. Причиной инцидента, в результате которого тысячи литров воды залили машинное отделение, а электрические щитки находились под водой в течение суток, стал прорыв пожарного водопровода.