Иран прокомментировал поставку РФ вооружений для спецоперации

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ходе телефонного разговора с финским коллегой Пеккой Хаависто, что Тегеран не поставлял Москве никакого вооружения для использования в ходе спецоперации на территории Украины, сообщает агентство Tasnim. По его словам, военная поддержка обеих сторон задерживает шанс на мир.

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Несмотря на то, что некоторые страны оказывали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и никогда не отправим в Россию какое-либо оружие, — подчеркнул Абдоллахиан.

Ранее глава МИД Ирана напомнил, что у Тегерана с Москвой есть соглашение об оборонном сотрудничестве, однако руководство страны считает неправильным отправку любой стороной оружия как Киеву, так и Москве. По его словам, Иран намерен продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры.