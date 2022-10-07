Иран прокомментировал поставку РФ вооружений для спецоперации

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ходе телефонного разговора с финским коллегой Пеккой Хаависто, что Тегеран не поставлял Москве никакого вооружения для использования в ходе спецоперации на территории Украины, сообщает агентство Tasnim. По его словам, военная поддержка обеих сторон задерживает шанс на мир.
Несмотря на то, что некоторые страны оказывали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и никогда не отправим в Россию какое-либо оружие, — подчеркнул Абдоллахиан.
Ранее глава МИД Ирана напомнил, что у Тегерана с Москвой есть соглашение об оборонном сотрудничестве, однако руководство страны считает неправильным отправку любой стороной оружия как Киеву, так и Москве. По его словам, Иран намерен продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры.
Между тем представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что текущая ситуация на Украине спровоцирована действиями НАТО, а возглавляет Альянс официальный Вашингтон. При этом дипломат выразил сожаление из-за того, что конфликт по-прежнему продолжается, а усилия по снижению напряженности и сдерживанию конфликта не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в его продолжении.