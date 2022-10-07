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7 минут назад

Иран опроверг поставку России вооружений для спецоперации

News.ru

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ходе телефонного разговора с финским коллегой Пеккой Хаависто, что Тегеран не поставлял Москве никакого вооружения для использования в ходе спецоперации на территории Украины, сообщает агентство Tasnim. По его словам, военная поддержка обеих сторон задерживает шанс на мир.

Иран прокомментировал поставку РФ вооружений для спецоперации
Фото: Артём Соболев/NEWS.ruАртём Соболев/NEWS.ru

Несмотря на то, что некоторые страны оказывали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и никогда не отправим в Россию какое-либо оружие, — подчеркнул Абдоллахиан.

Ранее глава МИД Ирана напомнил, что у Тегерана с Москвой есть соглашение об оборонном сотрудничестве, однако руководство страны считает неправильным отправку любой стороной оружия как Киеву, так и Москве. По его словам, Иран намерен продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры.

Между тем представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что текущая ситуация на Украине спровоцирована действиями НАТО, а возглавляет Альянс официальный Вашингтон. При этом дипломат выразил сожаление из-за того, что конфликт по-прежнему продолжается, а усилия по снижению напряженности и сдерживанию конфликта не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в его продолжении.

Армия,Пекка Хаависто,НАТО,
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