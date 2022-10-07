Что будет с работой и кредитами мобилизованных?

Президент России Владимир Путин подписал законы о трудовых гарантиях и отсрочках по выплатам кредитов для мобилизованных. На что имеют право призванные в рамках частичной мобилизации, контрактники и члены их семей, разбирался «Рамблер».

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек. 4 октября глава Минбороны Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России прибыло уже более 200 тысяч мобилизованных.

Для тех, что отправлен в зону СВО ввели трудовые гарантии. Также парламентом был одобрен законопроект, предоставляющий участникам спецоперации право на кредитные каникулы на срок несения службы.

Трудовые гарантии

Подписанный главой государства Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который был опубликован сегодня на интернет-портале правовой информации, предусматривает приостановку трудового контракта на время мобилизации.

Таким образом, мобилизованного работника нельзя уволить, а рабочее место за ним сохраняется. При этом работодателю дается право взять на это место другого работника, заключив с ним срочный договор.

Также работодатель в течение дня с момента приостановки трудового договора должен отдать мобилизованному сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск и прочие положенные ему выплаты. Время несения службы засчитывается в трудовой стаж, а после возвращения у сотрудника есть три месяца, чтобы вернуться к работе.

Кроме того, после демобилизации в течение шести месяцев сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Кредитные каникулы

Также президентом России Владимиром Путиным был подписан закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Этот документ предоставляет право мобилизованным гражданам (даже, если они индивидуальные предприниматели), а также членам их семей, до 31 декабря 2023 года потребовать отсрочку по кредиту.

В законе прописано, что исполнение обязательств может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в СВО плюс 30 дней. Также отсрочка распространяется на время лечения в госпитале в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученным в ходе специальной военной операции на территории Украины.

При этом проценты на основной долг продолжают начисляться и во время отсрочки, они равны 2/3 от среднерыночной кредитной ставки, определенной Центробанком.

Если мобилизованные или проходящие службу по контракту погибли в ходе СВО, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, то их кредитные обязательства будут прекращены. Члены их семей также не должны будут платить по долгам банку.