Как приходит повестка при мобилизации, кто и как вручает

С 21 сентября в России идет частичная мобилизация, повестки россиянам вручают во время обхода квартир, на работе и передают через родственников. О том, как должны вручаться повестки по закону, читайте в материале «Рамблера».

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Повестка и ее типы

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Повестка представляет собой документ, которым сообщают о необходимости посетить военкомат. Повестка не всегда значит, что человека хотят отправить в армию: иногда повестка - это требование прийти в военкомат для проверки данных военнообязанного.

Типы повесток (для призыва на военную службу и не только):

Для уточнения информации. Означает, что в военкомате хотят проверить, не изменилось ли место работы человека, состояние его здоровья, ситуация в семье.

Для медкомиссии. Эти повестки обычно присылают военнообязанным, которых хотят отправить на срочную службу.

Для участия в заседании призывной комиссии (к примеру, если нужно вынести решение о годности призывника).

Для отбытия к месту службы (в ней указываются дата и место отправки на службу, но обычно такие данные дают уже во время визита в военкомат).

Обычно в заголовке повестки перечислены сразу все поводы, по которым человека могут вызвать в военкомат. Нужный для конкретного призывника повод просто подчеркивают ручкой.

Требования к повестке:

Она должна быть подписана военкомом или исполняющим его обязанности.

На ней должна стоять печать военкомата.

Среди утвержденных типов повесток нет специальной, «мобилизационной» повестки, поэтому человеку, которого хотят мобилизовать, могут вручить повестку для уточнения данных или любую другую.

Когда повестка считается полученной

Главное, что нужно знать: повестку должны вручить военнообязанному лично, не прислать электронным письмом, не бросить в почтовый ящик и не отправить через Госуслуги или в мессенджере. Человек должен расписаться, получая повестку. Подпись на повестке, поставленная за призывника его родителями, супругой или соседями, никакой силы не имеет.

В законе о частичной мобилизации нет новых требований к порядку вручения повесток.

Действующие законы позволяют разносить повестки по месту жительства, отправлять по месту работы или учебы. Повестки направляют работодателю и он будет обязан раздать их как минимум за три дня до даты явки в военкомат.

Теоретически вручить повестку могут на улице, в автобусе, метро, аэропорту или на границе - в российских законах нет запрета на это. На границах уже начали открывать мобилизационные пункты военкоматов.

Военнообязанный может отказаться, в таком случае будет составлен акт об отказе от вручения повестки.

Военнообязанного также могут проверить сотрудники ГИБДД - они вправе воспользоваться специальной базой. Если окажется, что человека разыскивает военкомат, полицейские могут его туда доставить.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала «Москве 24», что за неявку по повестке для уточнения данных (которая уже подписана) наступает административная ответственность - предупреждение или штраф от 500 до трех тысяч рублей.

Некоторые юристы считают, что неявку по повестке, которую ее адресат получил лично и поставил свою подпись, могут рассматривать как уголовное преступление (статья 328 УК РФ об уклонении от службы). В таком случае человеку грозят штраф, принудительные работы или максимальное наказание - до двух лет тюрьмы. Однако Спиридонова уверена, что такое наказание будет только за неявку по врученной повестке на военные сборы.

Кто вправе вручать повестки