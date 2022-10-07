В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Как приходит повестка при мобилизации, кто и как вручает

Елена Прошина

С 21 сентября в России идет частичная мобилизация, повестки россиянам вручают во время обхода квартир, на работе и передают через родственников. О том, как должны вручаться повестки по закону, читайте в материале «Рамблера».

Как приходит повестка при мобилизации, кто и как вручает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Повестка и ее типы

Видео дня

Повестка представляет собой документ, которым сообщают о необходимости посетить военкомат. Повестка не всегда значит, что человека хотят отправить в армию: иногда повестка - это требование прийти в военкомат для проверки данных военнообязанного.

Типы повесток (для призыва на военную службу и не только):

  • Для уточнения информации. Означает, что в военкомате хотят проверить, не изменилось ли место работы человека, состояние его здоровья, ситуация в семье.
  • Для медкомиссии. Эти повестки обычно присылают военнообязанным, которых хотят отправить на срочную службу.
  • Для участия в заседании призывной комиссии (к примеру, если нужно вынести решение о годности призывника).
  • Для отбытия к месту службы (в ней указываются дата и место отправки на службу, но обычно такие данные дают уже во время визита в военкомат).

Обычно в заголовке повестки перечислены сразу все поводы, по которым человека могут вызвать в военкомат. Нужный для конкретного призывника повод просто подчеркивают ручкой.

Требования к повестке:

  • Она должна быть подписана военкомом или исполняющим его обязанности.
  • На ней должна стоять печать военкомата.

Среди утвержденных типов повесток нет специальной, «мобилизационной» повестки, поэтому человеку, которого хотят мобилизовать, могут вручить повестку для уточнения данных или любую другую.

Когда повестка считается полученной

Главное, что нужно знать: повестку должны вручить военнообязанному лично, не прислать электронным письмом, не бросить в почтовый ящик и не отправить через Госуслуги или в мессенджере. Человек должен расписаться, получая повестку. Подпись на повестке, поставленная за призывника его родителями, супругой или соседями, никакой силы не имеет.

В законе о частичной мобилизации нет новых требований к порядку вручения повесток.

Действующие законы позволяют разносить повестки по месту жительства, отправлять по месту работы или учебы. Повестки направляют работодателю и он будет обязан раздать их как минимум за три дня до даты явки в военкомат.

Теоретически вручить повестку могут на улице, в автобусе, метро, аэропорту или на границе - в российских законах нет запрета на это. На границах уже начали открывать мобилизационные пункты военкоматов.

Военнообязанный может отказаться, в таком случае будет составлен акт об отказе от вручения повестки.

Военнообязанного также могут проверить сотрудники ГИБДД - они вправе воспользоваться специальной базой. Если окажется, что человека разыскивает военкомат, полицейские могут его туда доставить.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала «Москве 24», что за неявку по повестке для уточнения данных (которая уже подписана) наступает административная ответственность - предупреждение или штраф от 500 до трех тысяч рублей.

Некоторые юристы считают, что неявку по повестке, которую ее адресат получил лично и поставил свою подпись, могут рассматривать как уголовное преступление (статья 328 УК РФ об уклонении от службы). В таком случае человеку грозят штраф, принудительные работы или максимальное наказание - до двух лет тюрьмы. Однако Спиридонова уверена, что такое наказание будет только за неявку по врученной повестке на военные сборы.

Кто вправе вручать повестки

Право на вручение повесток есть у сотрудников военкомата и у сотрудников местных администраций (если в муниципалитете нет военкомата), у работодателей призывника (если военкомат прислал им повестку) и у полицейских (если военкомату не удалось найти призывника самостоятельно).

Армия,Украина,Мария Спиридонова,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители