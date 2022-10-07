Пришла повестка на работу: что делать, можно ли отказаться

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Для многих это решение стало неожиданным, а потому, сразу же возникло множество вопросов. «Рамблер» рассказывает, что делать, если повестку вам вручил работодатель и что будет, если вы от нее откажетесь.

Согласно российскому законодательству, организации обязаны вести воинский учет сотрудников, которые находятся в запасе, в частности направлять отчетные документы в военкоматы и сообщать сотрудникам, если им пришла повестка. Однако эти нормы не касаются индивидуальных предпринимателей, у которых есть сотрудники, а также работников любых организаций, которые оформлены по договору ГПХ.

Как вручают повестки о мобилизации

По закону, военкомат может передать повестку двумя способами:

Лично в руки,

Через работодателя.

И в том, и в другом случае получатель должен поставить подпись, подтверждающую факт получения повестки. Если работодатель не имеет возможности вручить повестку, он обязан уведомить военкомат. Если сотрудник расписался, в этом случае организация должна содействовать тому, чтобы он явился в военкомат и не чинить препятствий, например, предоставить отгул в тот день, когда назначена явка. При этом контролировать — куда сотрудник на самом деле пошел — работодатель не обязан.

Если сотрудник взял в руки повестку, указал дату, ФИО и поставил подпись в отрезной части, она считается врученной. В свою очередь сотрудник отдела кадров или директор предприятия также указывает должность, ФИО, дату и ставит подпись. После этого отрезную часть отрезают и отправляют в военкомат по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении.

Законом предусмотрено, что сообщить сотруднику о том, что пришла повестка, нужно за три дня до даты, указанной в ней.

Что будет, если отказаться

Работодатель не обязан контролировать, пойдет ли получивший повестку сотрудник в военкомат, но вручить ее — его обязанность по закону. Если сотрудник отказывается получать повестку, составляется специальный документ — акт об отказе, который направляется в военкомат. С этого момента повестка, по закону, считается врученной, и вся ответственность остается на гражданине.

Объективные причины невручения повестки

Отпуск,

Командировка,

Больничный,

Удаленная работа.

Вручить повестку дистанционно — по электронной почте или через мессенджер — нельзя, только лично. В этом случае работодатель сообщает о невозможности своевременного вручения повестки в военкомат.

Что грозит работодателю

Если работодатель не вручил повестку в положенный срок или не уведомил о невозможности вручения военкомат, ему грозит административный штраф — от 1000 до 3000 рублей. Если работодатель вообще не подает сведения о состоящих на военном учете сотрудниках — ему также грозит штраф от 1000 до 5000 рублей.

Что грозит сотруднику

Есть список уважительных причин, по которым человек может не прийти в военкомат

Утрата трудоспособности в случае болезни или увечья,

Тяжелое состояние здоровья близких родственников: отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родных братьев или сестер, дедушки, бабушки или усыновителя,

Участие в похоронах близких родственников.

Если уважительной причины нет, а человек не пришел в военкомат, ему грозит административная ответственность в виде штрафа от 500 до 3000 рублей. Если гражданин систематически избегает явки в военкомат, ему может грозить уголовная ответственность:

штраф до 200 000 рублей или в размере зарплаты за период до полутора лет;

принудительные работы на срок до 2 лет;

арест на срок до 6 месяцев;

лишение свободы на срок до 2 лет.