Первое в России уголовное дело об уклонении от мобилизации отменили

Первое уголовное дело за уклонение от мобилизации отменено. Как сообщает NEWS.ru, решение о возбуждении признано прокуратурой Пензенской области незаконным.

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Напомним, что о возбуждении первого уголовного дела по ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу») за время частичной мобилизации стало известно 5 октября. 32-летний подозреваемый отказался подписать повестку в военкомат. Его задержали при силовой поддержке ОМОН — некоторое время он находился в изоляторе временного содержания.

При этом защита подозреваемого настаивала, что статья применима лишь к уклонистам от призыва на срочную службу. Подтверждает доводы адвокатов разъяснения Пленума Верховного суда — они подали ходатайство о прекращении дела по этому основанию.