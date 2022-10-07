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28 минут назад

Первое в РФ уголовное дело за уклонение от мобилизации отменено

Никита Бородкин

Первое уголовное дело за уклонение от мобилизации отменено. Как сообщает NEWS.ru, решение о возбуждении признано прокуратурой Пензенской области незаконным.

Первое в России уголовное дело об уклонении от мобилизации отменили
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что о возбуждении первого уголовного дела по ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу») за время частичной мобилизации стало известно 5 октября. 32-летний подозреваемый отказался подписать повестку в военкомат. Его задержали при силовой поддержке ОМОН — некоторое время он находился в изоляторе временного содержания.

При этом защита подозреваемого настаивала, что статья применима лишь к уклонистам от призыва на срочную службу. Подтверждает доводы адвокатов разъяснения Пленума Верховного суда — они подали ходатайство о прекращении дела по этому основанию.

В России возбудили первое дело в отношении уклонившегося от мобилизации

После решения прокуратуры подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причинённого 48-часовым задержанием. При этом Следственный комитет собирается обжаловать решение и настаивать на повторном возбуждении уголовного дела.

Армия,Видео,Следственный комитет,
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