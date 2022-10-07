Грузия договорилась с Турцией о поставке натовских бронетранспортеров

Грузинская армия получит от Турции новые бронетранспортеры натовского образца, сообщает минобороны страны в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В военном ведомстве Грузии состоялась церемония подписания соглашения с компанией-производителем бронетехники ASFAT.
При этом не уточняется, когда и на каких условиях будет передана бронетехника Грузии, которая активно перевооружает армию в последние годы, отказываясь от советского и российского вооружения и модернизируясь по стандартам НАТО.
Отмечается, что бронетранспортеры будут «повышенной проходимости».