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16 минут назад

Грузия договорилась с Турцией о поставке натовских бронетранспортеров

Деловая газета "Взгляд"

Грузинская армия получит от Турции новые бронетранспортеры натовского образца, сообщает минобороны страны в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия договорилась с Турцией о поставке натовских бронетранспортеров
Фото: The U.S. ArmyThe U.S. Army

В военном ведомстве Грузии состоялась церемония подписания соглашения с компанией-производителем бронетехники ASFAT.

При этом не уточняется, когда и на каких условиях будет передана бронетехника Грузии, которая активно перевооружает армию в последние годы, отказываясь от советского и российского вооружения и модернизируясь по стандартам НАТО.

Отмечается, что бронетранспортеры будут «повышенной проходимости».

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