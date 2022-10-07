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54 минуты назад

Кадыров раскрыл число участвующих в спецоперации чеченцев

Никита Бородкин

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что примерно 10 тыс. бойцов из Чечни воюют в зоне спецоперации на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал на торжественном построении сотрудников силовых структур региона.

«Около 10 тыс. наших отважных сынов уже воюют на рубежах. В эти дни в зону спецоперации отправятся дополнительные спецполки», — заявил глава республики.

Кадыров отметил, что это и есть консолидация общества России, о которой мечтали президент России Владимир Путин и его отец Ахмат-Хаджи Кадыров.

Пушилин присвоил Кадырову звание Героя ДНР и вручил медаль "За освобождение Мариуполя"

Он также рассказал, что спецслужбы стран Запада вели подрывную деятельность в информационном пространстве и пытались внушить россиянам, что Чеченская республика — не часть РФ.

«Но мы доказали: мы — чеченцы — неотъемлемая часть большой российской семьи», — подчеркнул Кадыров.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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