Кадыров раскрыл число участвующих в спецоперации чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что примерно 10 тыс. бойцов из Чечни воюют в зоне спецоперации на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал на торжественном построении сотрудников силовых структур региона.

«Около 10 тыс. наших отважных сынов уже воюют на рубежах. В эти дни в зону спецоперации отправятся дополнительные спецполки», — заявил глава республики.

Кадыров отметил, что это и есть консолидация общества России, о которой мечтали президент России Владимир Путин и его отец Ахмат-Хаджи Кадыров.

Он также рассказал, что спецслужбы стран Запада вели подрывную деятельность в информационном пространстве и пытались внушить россиянам, что Чеченская республика — не часть РФ.

«Но мы доказали: мы — чеченцы — неотъемлемая часть большой российской семьи», — подчеркнул Кадыров.