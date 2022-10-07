Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает предоставление возможности мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей получить кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Законом закрепляется порядок предоставления заемщикам льготного периода. Предполагается приостановка исполнения обязательств на определенный гражданином срок. Он не может

превышать период военной службы.

Также заемщик может претендовать на уменьшение суммы платежей в течение льготного периода. Это обязательства по кредитному договору, который был заключен до мобилизации или подписания контракта, до дня участия в СВО. Это же право получат и члены семей мобилизованных граждан и контрактников.

Обязательства по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи прекратятся, если при прохождении военной службы гражданин погибнет. Кредиты и займы в таком случае спишут. Лимита по размеру списываемого кредита нет.