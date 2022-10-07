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1 час назад

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о подкреплении и выразил надежду на начало освобождения территорий

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

На направление Красного Лимана прибывает подкрепление, с новыми резервами есть шансы начать освобождение территорий, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сообщил о подкреплении на направлении Красного Лимана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пушилина, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась, передает ТАСС.

Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, заявил Пушилин.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что более 200 тыс. человек прибыли в ВС России в рамках частичной мобилизации.

Денис Пушилин,Сергей Шойгу,Верховный суд,
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