Назван единственный критерий определения боевого опыта

Чтобы подтвердить наличие боевого опыта, необходимо иметь такую запись в военном билете. Об этом говорится в сообщении правительственного портала "Объясняем.рф".

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"Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете", - пояснил портал.

Опыт участия в боевых действиях также учитывается при назначении на воинские должности, следует из разъяснений портала.

21 сентября в России было объявлено о частичной мобилизации для контроля над освобожденными территориями в рамках специальной военной операции.