Назван единственный критерий определения боевого опыта

Чтобы подтвердить наличие боевого опыта, необходимо иметь такую запись в военном билете. Об этом говорится в сообщении правительственного портала "Объясняем.рф".
"Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете", - пояснил портал.
Опыт участия в боевых действиях также учитывается при назначении на воинские должности, следует из разъяснений портала.
21 сентября в России было объявлено о частичной мобилизации для контроля над освобожденными территориями в рамках специальной военной операции.
Уточнялось, что мобилизация затронет около 300 тысяч человек, в первую очередь тех, у кого есть необходимая сейчас армии военно-учетная специальность и боевой опыт.