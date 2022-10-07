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20 минут назад

"Объясняем.рф" назвал единственный критерий определения боевого опыта

Российская Газета

Чтобы подтвердить наличие боевого опыта, необходимо иметь такую запись в военном билете. Об этом говорится в сообщении правительственного портала "Объясняем.рф".

Назван единственный критерий определения боевого опыта
Фото: ТАССТАСС

"Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете", - пояснил портал.

Опыт участия в боевых действиях также учитывается при назначении на воинские должности, следует из разъяснений портала.

21 сентября в России было объявлено о частичной мобилизации для контроля над освобожденными территориями в рамках специальной военной операции.

Уточнялось, что мобилизация затронет около 300 тысяч человек, в первую очередь тех, у кого есть необходимая сейчас армии военно-учетная специальность и боевой опыт.

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