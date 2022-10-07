Мобилизованные россияне проходят курс по огневой подготовке, вождению танков и боевых машин пехоты (БМП) на полигоне Алабино в Мособласти сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что призывники стреляют по подвижным и статичным мишеням из штатного оружия.

В ходе занятий особое внимание уделяется индивидуальной подготовке каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в регионе завершился первый этап призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. По его словам, задачи Минобороны по набору военнослужащих были выполнены в полном объеме. При этом он не стал называть число мобилизованных.