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4 минуты назад

Минобороны показало, как мобилизованные проходят подготовку в Подмосковье

News.ru

Мобилизованные россияне проходят курс по огневой подготовке, вождению танков и боевых машин пехоты (БМП) на полигоне Алабино в Мособласти сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что призывники стреляют по подвижным и статичным мишеням из штатного оружия.

В ходе занятий особое внимание уделяется индивидуальной подготовке каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в регионе завершился первый этап призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. По его словам, задачи Минобороны по набору военнослужащих были выполнены в полном объеме. При этом он не стал называть число мобилизованных.

До этого сообщалось, что частичная мобилизация завершилась более чем в десяти регионах России. В их числе Архангельская, Брянская, Ивановская, Калининградская области, Забайкальский и Пермский края, Бурятия, Хакасия, Тува, Крым и другие субъекты.

Армия,Видео,Виктор Томенко,Минобороны России,
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