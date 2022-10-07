В российском регионе не мобилизовали ни одного человека

В Республике Алтай ни одного человека не призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом после встречи с военным комиссаром Олегом Денисенко сообщил сенатор от российского региона Владимир Полетаев в Telegram-канале.
«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек», — написал сенатор.
В настоящее время военные комиссариаты занимаются актуализацией имеющихся данных о россиянах, им направляются повестки.
Алтай — единственный известный на данный момент регион, который заявил об отсутствии мобилизованных. Главы более 30 субъектов страны уже отчитались о завершении процесса мобилизации.