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1 минуту назад

WSJ: США отказываются поставлять на Украину ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Газета.Ruиещё 1

Украина просит США поставить вооружения с большой дальностью стрельбы для ударов по территории Крыма, однако Вашингтон отказывается от поставок. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Конгресса.

США отказываются поставлять Киеву ракеты для ударов по Крыму
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

Уточняется, что речь идет о ракетах ATACMS (Army Tactical Missile System).

«Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие, состоит в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму», — заявил один из представителей Конгресса США.

Отмечается, что официальные лица Украины убеждали законодателей США в необходимости ракет для ударов по якобы находящейся в Крыму базе беспилотников. Однако американские чиновники считают, что ракеты с большой дальностью сейчас Украине не нужны, поскольку Россия может воспринять их поставку как эскалацию.

Киев изменил предпочтения в вопросе поставок вооружений

По словам одного из собеседников The Wall Street Journal, администрация США не хочет поставлять Украине ракеты ATACMS, также опасаясь истощения собственных запасов и подрыва боевой готовности американских военных.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что передаваемые Вашингтоном Киеву РСЗО HIMARS позволяют ВСУ наносить удары по целям в Крыму.

Армия,Администрация США,Конгресс США,
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