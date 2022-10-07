США отказываются поставлять Киеву ракеты для ударов по Крыму

Украина просит США поставить вооружения с большой дальностью стрельбы для ударов по территории Крыма, однако Вашингтон отказывается от поставок. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Конгресса.

Фото: U.S. Army U.S. Army

Уточняется, что речь идет о ракетах ATACMS (Army Tactical Missile System).

«Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие, состоит в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму», — заявил один из представителей Конгресса США.

Отмечается, что официальные лица Украины убеждали законодателей США в необходимости ракет для ударов по якобы находящейся в Крыму базе беспилотников. Однако американские чиновники считают, что ракеты с большой дальностью сейчас Украине не нужны, поскольку Россия может воспринять их поставку как эскалацию.

По словам одного из собеседников The Wall Street Journal, администрация США не хочет поставлять Украине ракеты ATACMS, также опасаясь истощения собственных запасов и подрыва боевой готовности американских военных.