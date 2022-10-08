В Британии допустили ядерный удар США по Москве

Британский таблоид The Sun описал ответ США на использование Россией ядерного оружия. По мнению автора существует четыре возможных сценария.

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Так, первый вариант — это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты назвали этот сценарий маловероятным, поскольку такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией».

Также в качестве вероятной меры издание называет удар по российским вооруженным силам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

В качестве третьего и четвертого сценария называются ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.