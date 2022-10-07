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26 минут назад

Пентагон заключил контракт для более частого проведения испытаний гиперзвукового оружия

Газета.Ruиещё 1

Министерство обороны США заключило с американской компаний Dynetics и другими фирмами контракт для обеспечения более частого проведения испытаний гиперзвуковых вооружений. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном в четверг.

Пентагон заключил контракт для частого проведения испытаний гиперзвукового оружия
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется в документе, планируется, в частности, создание нового испытательного стенда. "Для достижения наших целей в сфере гиперзвука нам требуется гораздо чаще проводить летные испытания", - отметил Майк Уайт, который в Пентагона курирует вопросы, касающиеся разработки гиперзвуковых вооружений. "Поставки гиперзвуковых вооружений являются приоритетом для Министерства обороны США", - отмечается в заявлении.

Какие именно системы Пентагон рассчитывает испытывать в рамках данного контракта, не уточняется. Его сумма не раскрывается.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. В январе министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что гиперзвуковые вооружения могут стать полезным дополнением к арсеналу страны. Вместе с тем он отметил, что высокая стоимость этих систем вызывает вопросы относительно того, в какой степени они нужны американским военным.

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