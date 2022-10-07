Пентагон заключил контракт для частого проведения испытаний гиперзвукового оружия

Министерство обороны США заключило с американской компаний Dynetics и другими фирмами контракт для обеспечения более частого проведения испытаний гиперзвуковых вооружений. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном в четверг.

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Как уточняется в документе, планируется, в частности, создание нового испытательного стенда. "Для достижения наших целей в сфере гиперзвука нам требуется гораздо чаще проводить летные испытания", - отметил Майк Уайт, который в Пентагона курирует вопросы, касающиеся разработки гиперзвуковых вооружений. "Поставки гиперзвуковых вооружений являются приоритетом для Министерства обороны США", - отмечается в заявлении.

Какие именно системы Пентагон рассчитывает испытывать в рамках данного контракта, не уточняется. Его сумма не раскрывается.