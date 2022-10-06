Мобилизованным разъяснили правила получения денежного довольствия

Им не будут платить зарплату на постоянном месте работы, поскольку трудовой контракт приостановлен. Но финансирование военнослужащих обеспечивает министерство обороны.

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Об этом сообщается на правительственном ресурсе «Объясняем.рф». В публикации уточняется, что денежное довольствие мобилизованного по призыву «складывается из оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, надбавки за выслугу лет».