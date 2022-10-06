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26 минут назад

Мобилизованным разъяснили правила получения денежного довольствия

Говорит Москва

Им не будут платить зарплату на постоянном месте работы, поскольку трудовой контракт приостановлен. Но финансирование военнослужащих обеспечивает министерство обороны.

Мобилизованным разъяснили правила получения денежного довольствия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается на правительственном ресурсе «Объясняем.рф». В публикации уточняется, что денежное довольствие мобилизованного по призыву «складывается из оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, надбавки за выслугу лет».

Кроме того, возможна надбавка за «особые условия службы в зависимости от занимаемой должности».

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