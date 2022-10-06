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56 минут назад

Мобилизованные россияне укрепили оборону на краснолиманском направлении

Lenta.ru

Первые подразделения призванных в рамках частичной мобилизации россиян приступили к укреплению обороны на краснолиманском направлении. Об этом сообщил корреспондент RT Игорь Жданов в Telegram.

Мобилизованные россияне укрепили оборону на краснолиманском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сотрудника телеканала, мобилизованные проходят слаживание с подразделением «Барсы». Он отметил, что линия обороны насыщается реактивными системами залпового огня (РСЗО).

В беседе с журналистом боец из «Барс-20» с позывным Седой рассказал, что свежие силы проходят обучение и набираются опыта у прошедших тяжелые бои соотечественников. Собеседник Жданова также рассказал, что из Красного Лимана выходили с боем.

Журналист указывает, что на другом участке фронта располагается подкрепление из бойцов Луганской народной республики (ЛНР).

«Один из них рассказал, что союзные силы даже перешли в локальное контрнаступление. Это подтверждается последними сообщениями о занятии Диброва. С моей сугубо личной точки зрения, это не стоит воспринимать как перелом ситуации на фронте, до него пока далеко», — написал сотрудник телеканала, предположив, что войска оперативно маневрируют для того, чтобы занять более выгодные участки для обороны.

Ранее представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заверил, что Вооруженные силы Украины не предпринимали активных боевых действий на краснолиманском направлении.

Армия,Игорь Конашенков,Игорь Жданов,
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