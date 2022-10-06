Мобилизованные россияне укрепили оборону на краснолиманском направлении

«Один из них рассказал, что союзные силы даже перешли в локальное контрнаступление. Это подтверждается последними сообщениями о занятии Диброва. С моей сугубо личной точки зрения, это не стоит воспринимать как перелом ситуации на фронте, до него пока далеко», — написал сотрудник телеканала, предположив, что войска оперативно маневрируют для того, чтобы занять более выгодные участки для обороны.