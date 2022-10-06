В ЛНР рассказали о планах ВСУ в районе Сватово

«Чуть выше Сватова — преимущественная высота, которой они и будут пытаться завладеть», — сказал он, отметив, что с той высоты хорошо видно город, а также открыта дорога на населенные пункты Кременная и Северодонецк, которые легко обстреливать с той позиции.