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49 минут назад

МВД ЛНР ожидает, что ВСУ попытаются занять высоту севернее Сватово

Газета.Ru

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что наступающие украинские войска попытаются захватить господствующую высоту севернее города Сватово. Об этом сообщает ТАСС.

В ЛНР рассказали о планах ВСУ в районе Сватово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чуть выше Сватова — преимущественная высота, которой они и будут пытаться завладеть», — сказал он, отметив, что с той высоты хорошо видно город, а также открыта дорога на населенные пункты Кременная и Северодонецк, которые легко обстреливать с той позиции.

Ранее представитель ЛНР Родион Мирошник сообщил, что в городе Сватово ситуация остается тревожной, но контролируемой.

Он добавил, что городские органы власти и социальные учреждения продолжают работать, но многие из них в дистанционном режиме, на улицах Сватово малолюдно.

3 октября Киселев рассказывал, что союзные силы предотвратили попытку военных ВСУ прорваться в сторону нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске. На тот момент города Лисичанск, Кременная, Рубежное и Сватово находились под ракетным обстрелом.

Армия,Виталий Киселев,Родион Мирошник,
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