Рогов: наемники из 30 стран находятся в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в находящемся под контролем Киева городе Запорожье находятся наемники более чем из 30 стран мира. Об этом он сообщил в ходе круглого стола «Политическая интеграция новых территорий», передает ТАСС.