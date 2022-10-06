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32 минуты назад

Рогов заявил, что наемники из 30 стран находятся в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Газета.Ruиещё 1

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в находящемся под контролем Киева городе Запорожье находятся наемники более чем из 30 стран мира. Об этом он сообщил в ходе круглого стола «Политическая интеграция новых территорий», передает ТАСС.

Рогов: наемники из 30 стран находятся в Запорожье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Только в моем родном Запорожье сейчас представлены боевики из тридцати с лишним стран, то есть абсолютно весь международный олигархический интернационал воюет против нас», — сказал он.

По словам Рогова, в Запорожской области насчитываются тысячи поляков.

Он также добавил, что все военные решения украинской стороны «принимаются британцами», о чем свидетельствует перехваты радиопереговоров.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины на Луганском направлении на 60-70% состоят из наемников из Восточной Европы.

Армия,Виталий Киселев,Владимир Рогов,
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