Власти Херсонской области сообщили, когда восстановят Антоновский мост

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне будет быстро восстановлен. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По его словам, это будет сделано, как только линию соприкосновения отодвинут.

Представитель экстренных служб города заявил, что предварительно пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по мосту нет.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что всего по Антоновскому мосту выпустили шесть ракет. Одна из них упала в районе моста, еще несколько сбили. Он добавил, что обстрел вели из реактивных систем залпового огня HIMARS.