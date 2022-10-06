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1 час назад

Власти Херсонской области заявили, что Антоновский мост будет быстро восстановлен

Газета.Ru

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне будет быстро восстановлен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Власти Херсонской области сообщили, когда восстановят Антоновский мост
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, это будет сделано, как только линию соприкосновения отодвинут.

Представитель экстренных служб города заявил, что предварительно пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по мосту нет.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что всего по Антоновскому мосту выпустили шесть ракет. Одна из них упала в районе моста, еще несколько сбили. Он добавил, что обстрел вели из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее власти Херсонской области сообщали о двух сбитых у Антоновского моста беспилотниках. Стремоусов отметил, что украинские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в регионе, а их основные цели — Херсон и Новая Каховка.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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