Власти Херсонской области сообщили, когда восстановят Антоновский мост

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне будет быстро восстановлен. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это будет сделано, как только линию соприкосновения отодвинут.
Представитель экстренных служб города заявил, что предварительно пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по мосту нет.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что всего по Антоновскому мосту выпустили шесть ракет. Одна из них упала в районе моста, еще несколько сбили. Он добавил, что обстрел вели из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Ранее власти Херсонской области сообщали о двух сбитых у Антоновского моста беспилотниках. Стремоусов отметил, что украинские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в регионе, а их основные цели — Херсон и Новая Каховка.